6 способов умиротворить свое тело
Ванна – идеальное место для того, чтобы «смыть» с себя усталость и на время отключиться от забот...
Она расслабляет и бодрит, возвращает душевное равновесие и помогает собраться с мыслями. Ванна – идеальное место для того, чтобы «смыть» с себя усталость и на время отключиться от забот. Шесть способов умиротворить свое тело и дух.
С наступлением холодов хорошая ванна становится настоящим спасением. Она согревает, приносит чувство безопасности и умиротворения. Ведь теплая вода – естественная стихия для нашего тела.
Именно она была той средой, в которой мы находились до рождения, а потому она успокаивает и убаюкивает. А если обогатить воду эфирными маслами, смягчающей пеной, морской солью или ароматическими экстрактами, то ванна способна превратиться в настоящий ритуал. После него дух обретет покой, а тело – ощущение возрожденной чистоты и обновления.
Нежность смягчающей ванны
Мягкая вода окутывает тело, ласкает его, создавая вокруг оберегающий кокон. Пострадавшей от холодов и потерявшей влагу коже это особенно нужно.
В каждом средстве есть вещества, смягчающие ту жесткую воду, которая течет из крана. Однако куда лучше воспользоваться нежной пеной, которая превращает воду в подобие шелкового облака и делает кожу похожей на атлас. Или же увлажняющим экстрактом с растительными протеинами.
Самый бюджетный способ смягчить воду – это растворить в ванне примерно полчашки соды или же добавить отвар льняного семени.
В такой ванне можно провести четверть часа и совместить ее с масляным массажем, который и разглаживает кожу, и успокаивает нервы, и согревает.
Ритуал японской ванны
Японцы владеют способом достичь блаженства с помощью воды, которую они почитают священной. Ванна в Японии имеет почти религиозное значение: это ритуал телесного и духовного очищения. Его принято проводить в фуро – емкости из ароматной древесины, с очень горячей – 40–60 оС – водой.
После омовения в нее погружаются по подбородок и в течение нескольких минут сохраняют полную неподвижность – как тела, так и разума. Фуро чаще всего делают из кедра, чья древесина насыщена эфирными маслами и обладает целебными свойствами. Японская ванна – это не только расслабление, но и созерцание: ванную комнату японцы стараются устроить с видом на сад, чтобы иметь возможность войти в контакт с природой и насладиться прекрасным видом.
Чтобы соприкоснуться с созерцательной атмосферой хотя бы частично, вы можете зажечь ароматическую свечу, растворить в воде несколько капель эфирного масла кедра или добавить в нее лепестки цветов.
Терапия ароматической ванны
Это настоящий сеанс ароматерапии, который уместен во всех ситуациях, хорош во всех случаях жизни. Эфирные масла воздействуют на обоняние, а вслед за ним – на тело, разум и чувства. Есть масла, которые расслабляют и успокаивают: лаванда, нероли, мимоза или кипарис.
Есть масла, которые тонизируют: розмарин, бергамот, мята или герань. Есть масла, которые согревают тело и чувства: апельсин, анис, пачули, тимьян. И всегда масло с любимым ароматом поднимает настроение. Несколько капель следует сначала растворить в масле для ванны и лишь потом добавить в воду, чтобы ощутить благодатное воздействие эфирной эссенции. А можно выбрать уже готовые формулы – ароматические концентраты или средства с добавлением эфирных масел.
Глубоко вдохните ароматный пар. Горячая вода помогает запахам раскрыться и заполнить собой все пространство ванной комнаты. Такая процедура способствует восстановлению правильного дыхания, а значит, и расслаблению, она снимает стресс и пробуждает чувства.
Свежесть очищающей ванны
Эта ванна идеальна для того, чтобы испытать ни с чем не сравнимое чувство обновления. Она обостряет ощущения и приносит такое же удовольствие, как и легкий массаж. И конечно, делает кожу нежнее на всех участках нашего тела.
Начните с погружения в горячую воду, для того чтобы увлажнить кожу. Затем поднимитесь, нанесите скраб и легкими прикосновениями массируйте тело, особое внимание уделяя шероховатым зонам – локтям, коленям, ступням. Затем снова опуститесь в ванну. Вода приведет в действие все активные вещества, которые увлажнят и успокоят кожу. Не забудьте тщательно смыть остатки скраба, перед тем как выйти из ванны.
Энергия морской ванны
Благодаря средствам, в состав которых входят морская соль, водоросли или морская вода, ванна превращается в сеанс талассотерапии, а ванная комната – в собственный спа-салон. Морские ванны обладают подлинно живительным действием: они избавляют кожу от токсинов и заряжают ее полезными отрицательными ионами, которые благотворно действуют на все функции организма.
Всего четверть часа в такой ванне возвращают силы не хуже, чем купание в море или прогулка по его берегу. Благодаря богатому содержанию минеральных веществ «морские» средства обладают антиоксидантными и восстанавливающими свойствами. Внимание: не стоит пользоваться средствами с водорослями, если есть аллергия на йод или заболевания щитовидной железы.
Веселье «детской» ванны
Вернуться в безмятежность детства, расплескать плотную пену, порадоваться фигурному мылу и шипучим «бомбам» для ванны? Это прекрасный способ на время отрешиться от взрослых забот.
Средства для «детской» ванны рассчитаны на нежную кожу малышей, поэтому ждать от них стоит не глубокого очищения, а вкусных конфетных запахов, веселых пузырей и свежих красок. Растворите в воде сильно пенящиеся средства для ванны, шипучие шарики, фигурки с заключенными в них маслами.
Попробуйте самостоятельно создать неожиданные смеси просто ради удовольствия вспомнить о том далеком времени, когда ванна представлялась нам сказочным миром, полным удовольствия и открытий.
В духе дзен
Ванну лучше всего принимать вечером. Для начала стоит отключить телефон или (без звука) включить автоответчик, чтобы эти полчаса провести наедине с собой.
•Приглушите свет, который в ванных комнатах часто бывает слишком ярким, или замените его несколькими свечами, поставив их на край ванны. Позвольте себе отдаться во власть релаксирующей музыки. Для того чтобы в полной мере насладиться ритуалом и придать ему поэтическую нотку, бросьте на поверхность воды лепестки цветов.
•Идеальная температура воды – это температура тела (37 °C). Тем, у кого нездоровое сердце или сосуды, не стоит нагревать воду выше 36 °C. Если вы замерзли или устали, примите более теплую ванну – с температурой воды 38 °C. А для того чтобы взбодриться – это может быть очень кстати перед вечеринкой, – нагрейте ванну всего до 35 °C. Разница даже в градус может иметь значение, поэтому термометр для воды совсем не помешает.
•Оставайтесь в ванне по крайней мере в течение десяти минут, но не более двадцати: в противном случае ванна утомит. Используйте это время для того, чтобы сделать маску для лица или для волос. Она будет более эффективной, чем обычно: пар расширит поры и сделает кожу и волосы более восприимчивыми. Принимать ли душ после ванны? Это зависит от конкретного продукта: обязательно сверяйтесь с его этикеткой.
•Выйдя из ванны, щедро нанесите на кожу, не пропуская ни единого сантиметра, питательный крем, масло или парфюмированный лосьон из банной линии любимого аромата. Затем завернитесь в большое подогретое полотенце или в халат и полежите в течение того же времени, которое вы провели в ванне.