Чем полезно масло "Ши"
Бальзамы для губ...
Другое название этого ценного компонента – карите.
Насыщенные кремы, бальзамы для губ, твердое ароматное масло – орех с африканского континента способен защитить почти от любых зимних невзгод.
Приятную на ощупь белую массу, похожую на жирный крем для торта, получают из плодов дерева ши. Это дикорастущее дерево встречается в центральной и западной Африке – в Нигерии, БуркинаФасо, Гане, Мали…
Под палящим солнцем, на сухом ветру африканской саванны оно дает зеленые, похожие на авокадо плоды с ароматной мякотью. Их бережно собирают местные женщины – дерево это здесь всегда считалось священным.
В сердцевине плода под мягкой скорлупой скрывается ценный орех: ровно наполовину он состоит из жировой растительной субстанции. Именно ее потом превращают в масло, которое мы находим в составе кремов и других многочисленных средств ухода.
«Ши» – английское название масла, а словом «карите» то же масло окрестили французы, позаимствовав его у сенегальского племени уолов.
О существовании ши-карите европейцы узнали в XVIII веке, но в косметологии стали активно использовать только 20 лет назад.
И с каждым годом таких продуктов становится все больше. Насыщенные кремы для тела, рук и ног; питательные кремы для лица (особенно для сухой и чувствительной кожи); шампуни и маски для волос; средства для ногтей и кутикулы; блеск и помада для губ…
А еще есть масло в чистом виде – совсем без добавок или с ароматами лаванды, ванили, миндаля.
Маленькая жестяная баночка с твердым маслом карите заменяет целую косметичку - им можно мазать и руки, и лицо, и губы, и даже колени. Зимой – перед выходом на мороз, особенно когда вы собираетесь на каток или отправляетесь кататься на лыжах, а летом – если кожа пострадала от солнца.
Масло карите действительно универсально.
В Африке женщины натираются им в конце тяжелого дня, после купания. Оно расслабляет мышцы и смягчает кожу. Им же лечат ожоги, порезы, ссадины, укусы насекомых. Смазывают пуповину новорожденным детям и делают массаж.
Масло карите содержит незаменимые жирные кислоты в очень высокой концентрации. Именно они сохраняют в коже влагу, питают, защищают и успокаивают ее. Оно идеально для ухода за сухой и чувствительной кожей и очень актуально зимой – особенно для губ и рук, которые первыми страдают от холода.
Мужчинам мы советуем использовать карите после бритья, чтобы снять раздражение и покраснения. А женщинам – для профилактики растяжек, а также для массажа лица: это масло обладает еще и способностью подтягивать кожу.
На первый взгляд масло карите (как и кремы на его основе) кажется очень жирным. Но стоит растереть его в ладонях – и оно быстро впитывается.
Если для ежедневного ухода крем с карите кажется слишком плотным, его оптимально использовать на ночь.
Например, так: смажьте кремом руки и ноги, помассируйте и наденьте носочки (хлопчатобумажные перчатки) – утром кожа будет мягкой и нежной.
Если ваши волосы вьются, путаются и пушатся, нанесите масло карите на сухие волосы (слегка отступив от корней), оставьте как маску на 30 минут и ополосните: они станут намного более гладкими и послушными.