Чем полезно масло "Ши"

Дру­гое на­зва­ние это­го цен­но­го ком­по­нен­та – ка­ри­те.

На­сы­щен­ные кре­мы, баль­за­мы для губ, твер­дое аро­мат­ное мас­ло – орех с аф­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та спо­со­бен за­щи­тить поч­ти от лю­бых зим­них не­взгод.

При­ят­ную на ощупь бе­лую мас­су, по­хо­жую на жир­ный крем для тор­та, по­лу­ча­ют из пло­дов де­ре­ва ши. Это ди­ко­рас­ту­щее де­ре­во встре­ча­ет­ся в цент­раль­ной и за­пад­ной Аф­ри­ке – в Ни­ге­рии, Бур­ки­на­Фа­со, Га­не, Ма­ли…

Под па­ля­щим солн­цем, на су­хом вет­ру аф­ри­кан­ской са­ван­ны оно да­ет зе­ле­ные, по­хо­жие на аво­ка­до пло­ды с аро­мат­ной мя­котью. Их бе­реж­но со­би­ра­ют мест­ные жен­щи­ны – де­ре­во это здесь всег­да счи­та­лось свя­щен­ным.

В серд­це­ви­не пло­да под мяг­кой скор­лу­пой скры­ва­ет­ся цен­ный орех: ров­но на­по­ло­ви­ну он со­сто­ит из жи­ро­вой рас­ти­тель­ной суб­стан­ции. Имен­но ее по­том пре­вра­ща­ют в мас­ло, ко­то­рое мы на­хо­дим в со­ста­ве кре­мов и дру­гих мно­го­чис­лен­ных средств ухо­да.

«Ши» – ан­глий­ское на­зва­ние мас­ла, а сло­вом «ка­ри­те» то же мас­ло окрес­ти­ли фран­цу­зы, по­за­им­ст­во­вав его у се­не­галь­ско­го пле­ме­ни уо­лов.

О су­щест­во­ва­нии ши-ка­ри­те ев­ро­пей­цы узна­ли в XVIII ве­ке, но в кос­ме­то­ло­гии ста­ли ак­тив­но ис­поль­зо­вать толь­ко 20 лет на­зад.

И с каж­дым го­дом та­ких про­дук­тов ста­но­вит­ся все боль­ше. На­сы­щен­ные кре­мы для те­ла, рук и ног; пи­та­тель­ные кре­мы для ли­ца (осо­бен­но для су­хой и чувст­ви­тель­ной ко­жи); шам­пу­ни и мас­ки для во­лос; средст­ва для ног­тей и ку­ти­ку­лы; блеск и по­ма­да для губ…

А еще есть мас­ло в чис­том ви­де – со­всем без до­ба­вок или с аро­ма­та­ми ла­ван­ды, ва­ни­ли, мин­да­ля.

Ма­лень­кая жес­тя­ная ба­ноч­ка с твер­дым мас­лом ка­ри­те за­ме­ня­ет це­лую кос­ме­тич­ку - им можно ма­зать и ру­ки, и ли­цо, и гу­бы, и да­же ко­ле­ни. Зи­мой – пе­ред вы­хо­дом на мо­роз, осо­бен­но ког­да вы со­би­ра­етесь на ка­ток или от­прав­ля­етесь ка­тать­ся на лы­жах, а ле­том – если ко­жа по­стра­да­ла от солн­ца.

Мас­ло ка­ри­те дейст­ви­тель­но уни­вер­саль­но.

В Аф­ри­ке жен­щи­ны на­ти­ра­ют­ся им в кон­це тя­же­ло­го дня, пос­ле ку­па­ния. Оно рас­слаб­ля­ет мыш­цы и смяг­ча­ет ко­жу. Им же ле­чат ожо­ги, по­ре­зы, сса­ди­ны, уку­сы на­се­ко­мых. Сма­зы­ва­ют пу­по­ви­ну но­во­рож­ден­ным де­тям и де­ла­ют мас­саж.

Мас­ло ка­ри­те со­дер­жит не­за­ме­ни­мые жир­ные кис­ло­ты в очень вы­со­кой кон­цент­ра­ции. Имен­но они со­хра­ня­ют в ко­же вла­гу, пи­та­ют, за­щи­ща­ют и успо­ка­ива­ют ее. Оно иде­аль­но для ухо­да за су­хой и чувст­ви­тель­ной ко­жей и очень ак­ту­аль­но зи­мой – осо­бен­но для губ и рук, ко­то­рые пер­вы­ми стра­да­ют от хо­ло­да.

Муж­чи­нам мы советуем ис­поль­зо­вать ка­ри­те пос­ле бритья, что­бы снять раз­дра­же­ние и по­крас­не­ния. А жен­щи­нам – для про­фи­лак­ти­ки рас­тя­жек, а так­же для мас­са­жа ли­ца: это мас­ло об­ла­да­ет еще и спо­соб­ностью под­тя­ги­вать ко­жу.

На пер­вый взгляд мас­ло ка­ри­те (как и кре­мы на его ос­но­ве) ка­жет­ся очень жир­ным. Но сто­ит рас­те­реть его в ла­до­нях – и оно быст­ро впи­ты­ва­ет­ся.

Если для еже­днев­но­го ухо­да крем с ка­ри­те ка­жет­ся слиш­ком плот­ным, его оп­ти­маль­но ис­поль­зо­вать на ночь.

На­при­мер, так: смажь­те кре­мом ру­ки и но­ги, по­мас­си­руй­те и на­день­те но­соч­ки (хлоп­ча­то­бу­маж­ные пер­чат­ки) – ут­ром ко­жа бу­дет мяг­кой и неж­ной.

Если ва­ши во­ло­сы вьют­ся, пу­та­ют­ся и пу­шат­ся, на­не­си­те мас­ло ка­ри­те на су­хие во­ло­сы (слег­ка от­сту­пив от кор­ней), оставь­те как мас­ку на 30 ми­нут и опо­лос­ни­те: они ста­нут на­мно­го бо­лее глад­ки­ми и по­слуш­ны­ми.

zhinka.info