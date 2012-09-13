Почему мужчины боятся красивых женщин?

Для большинства мужчин даже нахождение в одной комнате с красивой женщиной – настоящий стресс.

Испанские ученые сделали сенсационное открытие – общение с красоткой вызывает у мужчины настоящий стресс, а это чревато болезнями вплоть до снижения потенции.

Суть исследования, в котором приняли участие более 80 студентов мужского пола, заключалась в том, что испытуемые должны были решать числовую головоломку. При этом с ними в помещении находились мужчина и красивая женщина. Участникам эксперимента замеряли в крови уровень кортизола – гормона стресса.

Как показало исследование, когда в помещении присутствовала прекрасная дама, молодые мужчины не могли сосредоточиться, а количество кортизола в их крови зашкаливало. Если женщина покидала комнату, уровень гормона восстанавливался до нормального.

Из результатов исследования видно, что достаточно 5 минут пребывания в одной комнате с красавицей-незнакомой, чтобы у мужчины повысился уровень гормона стресса до пиковых значений. Ученые сравнивают данное состояние с ощущениями человека во время прыжка с парашютом.

Считается, что такой всплеск кортизола вызывается стремлением представителя сильного пола познакомиться с красивой дамой. Переизбыток гормона вызывает нарушение обменных процессов. Если подобное происходит с завидной регулярностью, организм перестает нормально функционировать, и, как следствие, возникают различные заболевания, такие как гипертония, диабет, импотенция и пр.

Исследование английских ученых показывает, что любое стрессовое состояние у сильной половины человечества меняет их восприятие женщин: вместо стройных дам они отдают предпочтение толстушкам.

Проведя эксперимент с группой мужчин, ученые доказали данный факт. Чем больший стресс испытывал представитель мужского пола, тем более полную женщину он выбирал себе в спутницы. Значит, для того чтобы всегда нравиться своему возлюбленному, теперь нужно следить не только за своей фигурой, но и за его нервами – иначе он сбежит к более упитанной девушке?

korzonews.info