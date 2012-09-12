В ДТП во Франции пострадали пять граждан Украины
Госпитализированы в медзаведения
В дорожно-транспортном происшествии во Франции пострадали пять граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.
«По информации посольства Украины во Франции, 11 сентября на автодороге вблизи города Бельфор, департамент Верхний Рейн (Эльзас) перевернулся польский туристический автобус, в котором находились 68 пассажиров, среди которых - 61 гражданин Польши, 5 граждан Украины и 2 гражданина Франции», - сказал он.
В результате аварии двое украинцев получили тяжкие телесные повреждения, еще трое - легкие травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские заведения городов Кольмар и Мюлуз.
Для предоставления помощи гражданам Украины на место происшествия выехал консульский сотрудник посольства Украины во Франции.
Дело находится на особом контроле посольства Украины во Франции и департамента консульской службы МИД Украины.