В ДТП во Франции пострадали пять граждан Украины

В дорожно-транспортном происшествии во Франции пострадали пять граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«По информации посольства Украины во Франции, 11 сентября на автодороге вблизи города Бельфор, департамент Верхний Рейн (Эльзас) перевернулся польский туристический автобус, в котором находились 68 пассажиров, среди которых - 61 гражданин Польши, 5 граждан Украины и 2 гражданина Франции», - сказал он.

В результате аварии двое украинцев получили тяжкие телесные повреждения, еще трое - легкие травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские заведения городов Кольмар и Мюлуз.

Для предоставления помощи гражданам Украины на место происшествия выехал консульский сотрудник посольства Украины во Франции.

Дело находится на особом контроле посольства Украины во Франции и департамента консульской службы МИД Украины.