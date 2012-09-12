Сколько измен прощают мужчины?

Большинство жен готовы простить своим супругам 1-2 измены. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британскими исследователями.

Социологи спросили 2 тыс. мужчин и женщин, как они относятся к супружеским изменам. Женщины оказались более лояльными в этом вопросе. Так, 53% участниц сказали, что смогли бы закрыть глаза на 1-2 измены, а се последующие – повод разорвать отношения. И только 13% мужчин сказали, что способны простить спутнице жизни один «поход налево», остальные же не намерены вообще прощать супружеские измены.

Кстати, 38% участников опроса признались, что когда-нибудь изменяли своим спутникам жизни. При этом только 5% пар, в которых один из партнеров изменил повторно, смогли в итоге сохранить семью.

ladyportal.info