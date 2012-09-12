ТОП-7 продуктов для счастья
Быть энергичным и довольным
Диетологи назвали продукты, которые помогут быть энергичными и довольными жизнью в течение дня.
1.Бобовые и арахис. Они являются источником магния, который играет ключевую роль в производстве энергии в организме.
2.Шпинат. Обеспечит организм железом, с помощью которого кислород доставляется в клетки тела.
3.Помидоры. Антиоксидант ликопин, содержащийся в них, является антиаллергеном и защищает легкие.
4.Молоко. Обеспечивает организм витамином D.
5.Яблоко. Содержащийся в нем флавоноид кверцетин блокирует поступление вредных веществ в организм.
6.Грецкие орехи. Источник серотонина – вещества, которое помогает мозгу испытывать спокойствие и счастье.
7.Зерновые продукты, каша на завтрак. Обеспечивают организм фолиевой кисолотой, предотвращая симптомы депрессии.