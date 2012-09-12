ТОП-7 продуктов для счастья

Диетологи назвали продукты, которые помогут быть энергичными и довольными жизнью в течение дня.

1.Бобовые и арахис. Они являются источником магния, который играет ключевую роль в производстве энергии в организме.

2.Шпинат. Обеспечит организм железом, с помощью которого кислород доставляется в клетки тела.

3.Помидоры. Антиоксидант ликопин, содержащийся в них, является антиаллергеном и защищает легкие.

4.Молоко. Обеспечивает организм витамином D.

5.Яблоко. Содержащийся в нем флавоноид кверцетин блокирует поступление вредных веществ в организм.

6.Грецкие орехи. Источник серотонина – вещества, которое помогает мозгу испытывать спокойствие и счастье.

7.Зерновые продукты, каша на завтрак. Обеспечивают организм фолиевой кисолотой, предотвращая симптомы депрессии.

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