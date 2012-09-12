Назван лучший напиток для офиса

09:54, 12 сентября 2012
Зарубежные новости
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Уменьшает боль в шее

Утренняя чашка кофе уменьшает болевые ощущения в шее и плечах, которые часто испытывают занятые на сидячей работе люди. К такому выводу пришли норвежские ученые.

Сотрудники Норвежского национального института охраны труда совместно со специалистами из клинки при Университете Осло провели исследование с участием 48 офисных работников, 22 из них страдали от хронических болей в шее и плечевом суставе. Одной группе участников предложили перед началом работы ежедневно выпивать чашку кофе. В конце эксперимента выяснилось, что у этих людей сила болевых ощущений уменьшилась, по сравнению с теми, кто не пил кофе.

Авторы работы считают, что кофе облегчает физическую боль за счет содержания кофеина. Очевидно, он является анестетиком при мышечной боли.

livestream.ru

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