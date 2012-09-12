Какая доза алкоголя приведет к инсульту

Французские ученые установили, что регулярное потребление трех и более доз алкоголя в день ведет к высокому риску инсульта почти на 15 лет раньше, чем у людей, пьянством не страдающих. Выводы исследователей опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

"Алкоголизм всегда был фактором риска для того типа инсульта, который характеризуется кровоизлиянием в мозг, а не закупориванием сосудов. Наше исследование сосредоточено на последствиях алкоголизма с точки зрения времени, когда случается инсульт, в том числе на долгосрочных последствиях для таких пациентов", - цитируются в пресс-релизе академии слова автора исследования, доктора медицинских наук Шарлотты Кордонье (Charlotte Cordonnier) из университета Лилля (Франция).

Ученые изучили истории болезни 540 пациентов со средним возрастом 71 год, пишут РИА Новости. Все эти люди прошли через инсульт и были проинтервьюированы на предмет привычек в употреблении спиртного. Были опрошены и их близкие. В результате 137 человек или 25% оказались алкоголиками, что означает, что они принимали три или более доз алкоголя в день или 1,6 унции (примерно 50 граммов) чистого алкоголя. Участники исследования также прошли через компьютерную томографию мозга.

Исследование показало, что алкоголики переживали инсульт в среднем в возрасте 60 лет, что на 14 лет раньше, чем их непьющие "коллеги". Среди людей моложе 60 лет, переживших инсульт, постоянные потребители алкоголя, по прогнозам исследователей, скорее всего, умрут в течение двух ближайших лет после этого события.

"Важно понимать, что употребление алкоголя в больших количествах может привести к тяжелым формам инсульта в достаточно молодом возрасте у людей, даже не имеющих особой истории болезни", - сообщила Кордонье.