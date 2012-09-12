Мучает мигрень? Береги сердце

Частые приступы мигрени предвещают развитие болезней сердца и сосудов, выяснили американские ученые.

Они провели исследование с участием 28 тыс. женщин старше 45 лет. Наблюдение за ними продолжалось 12 лет. На момент начала исследования 3568 участниц страдали мигренью с разной частотой приступов.

Оказалось, что у женщин, которые сталкивались с мигренью каждую неделю, риск инсульта и инфаркта повышен в 3 раза. У женщин, страдавших мигренью хотя бы раз в месяц, этот риск оказался выше в 1,5 раза, по сравнению с теми, кто вообще не страдает мигренью. Причину этой связи ученым еще предстоит выяснить.

likar.info