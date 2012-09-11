Европарламент выступает против платного донорства

Европейский парламент выступает против платного донорства тканей и клеток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции депутата Марины Яннакудакис (группа Европейских консерваторов и реформистов, Великобритания), принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За документ проголосовав 551 депутат, против – 15, воздержался 81.

Депутаты, в частности, призвали страны-члены Европейского Союза запретить финансовое вознаграждение за донорство и четко выписать условия возможного предоставления финансовой компенсации. По мнению депутатов, такая компенсация может касаться возмещения затрат на транспортные расходы или покрытие недополученных донорами зарплат.

Депутаты также выразили обеспокоенность развитием «черного рынка» спермы и яйцеклеток, призвав страны-члены ЕС к координации борьбы с ним.