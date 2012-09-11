Грудное молоко – прививка от депрессии

Грудное вскармливание защищает ребенка от развития депрессий в дальнейшей жизни. К такому выводу пришли немецкие ученые.

В исследовании приняли участие 52 пациента (средний возраст 44 года), которые проходили лечение от депрессии, и 106 здоровых людей. Выяснилось, что 73% здоровых людей и только 46% в младенческом возрасте находились на грудном вскармливании. Данная связь сохранилась, после того как были учтены все факторы развития депрессии.

Авторы исследования объясняют это тем, что во время кормления грудью устанавливается связь ребенка с матерью – он чувствует защиту, что положительно сказывается на его психическом здоровье в дальнейшем. Гормон окситоцин, который отвечает за установление связи матери и ребенка, ограждает организм от стресса.

meddaily.ru