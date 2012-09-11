Сумка портит фигуру

Западные исследователи обнаружили факт наличия взаимосвязи между повышенной предрасположенностью к приобретению лишнего веса и типом наиболее часто используемой женской сумки.

В частности, доктор Майкл Прагер заявил, что речь идет о модных в наше время больших сумках, которые женщины также часто используют и для похода за покупками.

Постоянное ношение такой сумки на одном плече приводит к искривлению позвоночника, мышечному дисбалансу, нарушению правильного обмена веществ и смещению жировой ткани, образующей на одной стороне тела гораздо большие накопления, чем на другой. Учитывая негатив последствий этой модной тенденции, исследователи советуют представительницам прекрасного пола отдать предпочтение небольшим и средним по размеру сумкам, пишет goodhouse.com.ua

korzonews.info