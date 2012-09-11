Интеллект - признак сексуальности

Современных мужчин в женщинах больше всего привлекает интеллект. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Йоркского университета под руководством доктора Марселя Зентнера.

В исследовании приняли участие 12 тыс. человек, представляющих 30 стран мира. Ученые попросили их рассказать, какие черты они больше ценят в потенциальном партнере. При анализе ученые учитывали индекс гендерного равенства в странах.

Оказалось, что в странах, где этот индекс наименьший, мужчин традиционно больше интересуют в женщинах красивые формы и кулинарные способности, а женщин – материальный достаток мужчин. В странах, где женщины имеют равные права с мужчинами, сильный пол в девушках больше всего привлекает их ум. При этом для женщин уже не столь важно, насколько мужчина способен материально обеспечить будущую семью.

novostiua.net