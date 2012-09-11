Кофе с сигаретой - двойной удар по сердцу

Кофе и сигарета – давно уже больше, чем просто привычный атрибут будней. Это полноценный ритуал, с которым многие из нас начинают день, отвлекаются от рутинной работы, встречаются с друзьями, мечтают, размышляют, вспоминают, планируют...

Но, если отбросить поэтичное восприятие неразлучного тандема, "кофейный" перекур, на самом деле, – не самый лучший способ времяпровождения.

Сердце

Кофе и сигарета – двойной удар по этому, жизненно важному, органу. Никотин вызывает сужение кровеносных сосудов, кофеин – снижение эластичности аорты и увеличение вязкости крови. Сочетание сразу двух нездоровых привычек приводит к повышению уровня гомоцистеина (аминокислоты, образующейся из белков). А это, в свою очередь, может стать предпосылкой для инсульта.

Сосуды

Кофейно-сигаретный тандем – злейший враг здоровых сосудов. Регулярные перекуры с чашечкой кофе – одна из ключевых причин снижения их эластичности. А проблемы с сосудами, как известно, провоцируют инфаркт и инсульт.

Желудок

Культовое сочетание кофе и сигареты – убийственная для желудка "связка". Особенно, если практиковать этот ритуал по утрам и на голодный желудок. Гастрит и язва – только самые невинные последствия такой привычки.

Печень

Кофеин разрушает печень – это общепризнанный факт. Курение, в свою очередь, увеличивает выработку провоспалительных цитокинов (которые напрямую связаны с повреждением ее клеток), а также уменьшает способность этого органа обезвреживать токсичные вещества. Еще один грустный пример двойного вреда для здоровья.

Зубы

Кофе и сигарета – сокрушительный удар еще и по внешнему виду ваших зубов. Употребление кофе приводит к образованию зубного налета, появлению желтизны и пятен на эмали. Курение также всячески способствует разрушению зубной эмали (со всеми вытекающими отсюда последствиями). Как итог: после нескольких лет неспешных кофейно-сигаретных ритуалов о красивой улыбке можно забыть.

Кожа

Курение приводит к появлению морщин и капиллярных сеток, ухудшению цвета и текстуры кожи, замедленному заживлению ран. Влияние "кофепитий" на состояние кожи большинство медиков тоже оценивают как крайне негативное. Особенно опасен этот тандем для обладателей тонкой, чувствительной кожи.

А вы являетесь поклонником этого популярного ритуала?

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