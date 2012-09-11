Жителям мегаполисов нужно есть цитрусы

Рацион, богатый витамином С, снижает негативное влияние загрязненного воздуха на респираторную систему людей. К такому выводу пришли канадские ученые.

В ходе исследования ученые наблюдали за группой пациентов, которые проходили лечение в клиниках Лондона. Все они страдали астмой или хронической обструктивной болезнью легких. Диагностика показала, что пациенты с низким уровнем витамина С наиболее склонны к развитию заболеваний респираторной системы, если они подвергаются высокому уровню загрязнения воздуха.

При попадании загрязненного воздуха в легкие образуются свободные радикалы, которые повреждают клетки тканей организма. А антиоксиданты, к которым относится витамин С, обладают свойством связывать свободные радикалы и предотвращать вред, наносимый ими, объясняют авторы исследования.

likar.info