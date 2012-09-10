Четверо из семи пострадавших в России украинцев - в больнице

Четверо из семи пострадавших в ДТП в Псковской области России граждан Украины находятся в больнице.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

По данным дипучреждения, 8 сентября с.г. в 17.45 на 59-м км автодороги Порхов - Успенье в Дедовицком районе Псковской области произошла автокатастрофа с участием пассажирского микроавтобуса "Мерседес-Спринтер", в котором находились восемь граждан Украины.

Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали семь пассажиров. Трое после получения первой медицинской помощи продолжили путешествие в пункт назначения, остальные пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в Порховскую районную больницу Псковской области.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге и Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.