Поздние ужины - разрешили

Ученые опровергли стереотип о том, что легко потолстеть, если есть на ночь.

Немецкий институт диетологии в Потсдаме провел ряд исследований, в результате которых опроверг стереотип о том, что легко потолстеть, если есть на ночь.

Диетолог Гизела Олиас утверждает, что важен энергетический баланс, получаемый в течение всего дня и при этом не имеет значения, в какое время человек ел последний раз, пишут sumyinfo.com со ссылкой на metro. Тот, кто плотно завтракает и не кушает вечером, получит тот же результат, что и люди, которые не отказывают себе в сытном ужине.

По мнению врача, единственной причиной не есть за пару часов до сна может стать тот факт, что во время пищеварительных процессов сон может быть беспокойным.

Согласно исследованиям института, единственный способ похудеть – употреблять меньше калорий, чем расходовать.

Поэтому диетологи советуют следить не только за съеденным за завтраком, обедом и ужином, но и за каждой мелочью, съеденной между делом.

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