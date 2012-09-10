В Никарагуа проснулся вулкан: людей эвакуируют

Власти Никарагуа эвакуируют около трех тысяч человек из районов вблизи вулкана Сан-Кристобаль, выбрасывающего пепел и газ, сообщает

.

Власти ожидают новых взрывов и выбросов газа. В этом случае опасность может угрожать 20 тысячам человек, заявила представитель правительства Розарио Мурильо.

Вулкан выбрасывает в атмосферу столпы пепла и дыма высотой 4 км.

В департаменты Чинандега и Леон, расположенные к северо-западу от столицы страны Манагуа, были направлены солдаты, после того как местных жителей попросили покинуть дома, передает в воскресенье британская телерадиовещательная корпорация BBC.

Вулкан высотой 1745 м является самой высокой горой в Никарагуа и одним из самых активных вулканов на тихоокеанском побережье страны.