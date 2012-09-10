В Индии затонул переполненный паром
10:18, 10 сентября 2012Зарубежные новости
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6 людей погибли, 20 пропали без вести
Переполненный паром с людьми затонул на реке Сон в штате Бихар на востоке Индии.
Погибли, по меньшей мере, шесть человек, примерно 20 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на индийское информагентство IANS.
Проводится поисково-спасательная операция.
Утонувший паром, согласно техническим характеристикам, мог вместить 14 человек, однако в момент трагедии на нем находились 40 пассажиров. Люди возвращались с праздника в одной из деревень соседнего округа Арвал в округ Бходжпур. Несколько пассажиров после катастрофы смогли самостоятельно выбраться на берег.
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