В Индии затонул переполненный паром

Переполненный паром с людьми затонул на реке Сон в штате Бихар на востоке Индии.

Погибли, по меньшей мере, шесть человек, примерно 20 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на индийское информагентство IANS.

Проводится поисково-спасательная операция.

Утонувший паром, согласно техническим характеристикам, мог вместить 14 человек, однако в момент трагедии на нем находились 40 пассажиров. Люди возвращались с праздника в одной из деревень соседнего округа Арвал в округ Бходжпур. Несколько пассажиров после катастрофы смогли самостоятельно выбраться на берег.