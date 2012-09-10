На Кубе без электричества остались Гавана и несколько провинций

10:13, 10 сентября 2012
Зарубежные новости
0

Причины аварии пока неизвестны

На Кубе произошло крупномасштабное отключение электроэнергии, без света остались почти вся Гавана и несколько провинций страны.

По поступающим сообщениям, электроэнергия отключилась после восьми часов вечера в воскресенье по местному времени. Причины аварии пока неизвестны, сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, без света осталась вся западная оконечность Кубы.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter