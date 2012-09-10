Громкий звук наушников повреждает клетки мозга

Производители звуковоспроизводящей аппаратуры без конца утверждают, что слушать музыку на максимальной громкости вредно. Тем не менее, большинство владельцев плееров и наушников обычно именно так музыку и слушают, особенно если пребывают в нетрезвом состоянии после тяжелого дня. В чем конкретно заключается вред громкого звука, удалось установить лишь сейчас. Эксперты из Университета Лестера доказали, что излишне высокая громкость наушников приводит к повреждению оболочки нервных клеток, которое чревато временной глухотой.

По данным исследователей, иногда уровень шума, издаваемого наушниками, сопоставим с таковым, который издают реактивные самолеты. То есть, выше 110 децибел. Звуки и шум на такой громкости (независимо от музыкальности) способны причинить временную потерю слуха и тиннит (это когда в ушах жужжит или звенит).

Нервные волокна человека покрыты миелиновой облочкой, которая служит аксонам нейронов электроизоляцией. Не являются исключением и те нервы, по которым звук в виде потока ионов устремляется из уха в мозг.

Если в орган слуха поступает шум громче 100 децибел, миелиновая оболочка аксонов истрепывается и начинает разрушаться, из-за чего страдает передача электрических сигналов. При ее торможении и возникает ухудшение слуха. А шум и звон в ушах - можно сравнить с тем явлением, когда кабель усилителя в домашней аудиосистеме фонит.

К счастью любителей заглушить музычкой из плеера шум метро или рев турбин, в тишине миелиновое покрытие нервов постепенно восстанавливается и временно утраченный слух можно вернуть.

Для британских врачей результаты исследования причин потери слуха тем важны, что стала ясна природа многих случаев возникновения глухоты - такой, которую можно вылечить, сообщает kakmed.com. Эксперимент с изучением миелиновой оболочки поврежденного слухового нерва показал, что для ее восстановления обычно требуется месяца три.

newsland.ru