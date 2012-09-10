Характер парня - по содержимому его бокала

Характер мужчины можно узнать по его любимому напитку, считает психолог Андрей Некрасов.

Так, мужчина, который предпочитает пиво, как правило - хорошим семьянином. Это спокойный, уравновешенный мужчина. Но вместе с тем, ему приятнее провести время в шумной компании друзей, чем сидеть дома.

Вино и шампанское выбирают мужчины-эстеты. Они демократичны в жизненных вопросах и легки на подъем. Но иногда бывают несерьезными, даже во время принятия важных решений. Такие мужчины очень высокого мнения о себе.

С мужчинами, которые отдают предпочтение коньяку, виски или текиле, можно чувствовать себя, как за каменной стеной. Но у них проблемы с чувством юмора.

Мужчины, которые выбирают алкогольные коктейли, не настроены на серьезные отношения с женщиной. Они ценят внешность женщин сильнее, чем особенности их характера.

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