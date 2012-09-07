5 самых распространенных детских болезней

Для родителей нет ничего волнительнее детских болезней. Всевозможные вакцины и лекарства сократили количество детских болезней и облегчили борьбу с ними, однако фактор риска остается.

Детские болезни варьируются от общих инфекций, таких, например, как коклюш, до загадочных заболеваний, таких как болезнь Кавасаки. Перед вами рейтинг пяти самых распространенных и опасных детских заболеваний.

RSV (респираторно-синцитиальный вирус)

Инфекция начинается с гриппоподобных симптомов, в том числе лихорадки, насморка и кашля. До 40% детей младшего возраста после их первой инфекции RSV получат хронический бронхит, и в 2% случаев потребуется госпитализация. RSV, как правило, протекает мягче, у детей старшего возраста и взрослых, пишет news.open.by.

Ушные инфекции

Маленькие дети подвержены ушным инфекциям из-за неразвитости евстахиевых труб. Эти трубы соединяют уши с горлом. Они оказываются заблокированы, когда холод вызывает воспаление. Это ловушка для жидкости внутри среднего уха за барабанной перепонкой. Симптомы включают лихорадку, раздражительность и постоянное дергание ушей.

Коклюш

Его отличительной чертой является жесткий кашель, который звучит как собачий лай. Причиной кашля служит воспаление верхних дыхательных путей, обычно из-за вируса. Большинство детей справляются с заболеванием самостоятельно в течение недели.

Корь

Заболевание вызывает лихорадку на фоне волдырей внутри рта, на ладонях и ягодицах, а также подошвах ног. Этот вирус, как правило, распространяется среди детей в течение лета и в начале осени. Большинство случаев не являются серьезными.

Конъюнктивит

Покраснение, зуд и нагноение - вот симптомы конъюнктивита. Часто причиной являются вирусы. Заболевание быстро распространяется в школах и детских садах.

В большинстве случаев проходит в период от четырех до семи дней.

Даже если вы, ознакомившись с нашим рейтингом, уверены в правильности поставленного вами диагноза, все равно проконсультируйтесь с врачом.