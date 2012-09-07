Популярное лекарство против болезней мозга признали бесполезным

Гинкго билоба - популярное растительное средство, призванное защищать от болезни Альцгеймера, улучшать память и повышать концентрацию, французские эксперты из Госпиталя Касселарди считают бесполезным, пишет The Daily Mail.

Ученые анализировали растение, задействовав 2854 пожилых добровольцев (от 70 лет и старше). 1406 человек получали по 120 миллиграммов экстракта два раза в день. А 1414 принимали плацебо. По итогу было проведено тестирование памяти и работы мозга.

Через пять лет 4% принимавших экстракт столкнулись с болезнью Альцгеймера, а среди группы плацебо то же произошло с 5%. Также ученые не смогли найти значительных статистических отличий по числу инсультов и смертей.

Сам экстракт гинкго билоба получают из листьев древнего дерева гинкго. Это самое древнее дерево, которое смогло пережить Ледниковый период. На сегодняшний день оно произрастает только в Китае. В листьях содержится мощный комплекс из флавоноидов, дитерпенов и сесквитерпенов. Они, считается, усиливают приток крови и улучшают кровообращение.

Меддэйли