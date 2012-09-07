Раковые клетки умеют договариваться между собой - ученые

Ученые получили свидетельство того, что раковые клетки способны сотрудничать, общаться и даже участвовать в коллективном принятии решений.

Исследователи из Университета Райс, Тель-Авивского университета и университета Джонса Хопкинса предложили перехитрить рак, используя его собственный интеллект.

"Мы должны перестать считать, что рак - это случайный набор клеток, которые существуют сами по себе", - сказал Герберт Левин, содиректор центра теоретической биофизики Университета Райс и соавтор статьи под названием "Эти клетки ведут сложную социальную жизнь", посвященной раковым клеткам.

Соавтор статьи Эшель Бен-Якоб, также сотрудник райсовского центра биофизики, заявляет: "Рак является одним из самых грозных врагов человека. У нас все больше свидетельств того, что раковые клетки договариваются друг с другом, чтобы целенаправленно работать вместе, порабощать нормальные клетки, создавать метастазы, противостоять лекарствам и обманывать иммунную систему человека".

Бен-Якоб сообщил, что в ходе экспериментов было замечено, как раковые клетки совместно противостоят атакам антибиотиков, кооперируются, чтобы ускользнуть от воздействия химиотерапии, и в целом действуют как одна команда. Некоторые виды рака, по-видимому, чувствуют присутствие химиотерапевтических препаратов и дают сигнал остальным клеткам, чтобы те перешли в состояние покоя. Похожий сигнал возвращает их к активности, когда лекарства больше нет.

Это всего лишь один пример подобных коммуникаций. Поведение раковых клеток по многим признакам напоминает поведение колонии бактерий, и ученые планируют использовать этот факт для моделирования поведения рака.

Ученые будут работать над взломом кодов, посредством которых осуществляются коммуникации раковых клеток. Если это удастся, то клетки больше не будут "скрываться" от лекарств, затаиваться и "пробуждаться" вновь. Более того, исследователи попытаются посылать раковым клеткам сигналы, которые заставят их обратиться против самих себя и убивать друг друга.

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