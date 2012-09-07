На рынке медицинского туризма Таиланд вытесняет Европу

Таиланд выходит на первый план на медицинском рынке, оттесняя европейские клиники. По статистике последнего года, число медицинских туристов в Бангкоке выросло на 20% (в общей сложности здесь лечились полмиллиона иностранцев.

Главный врач клиники "Профмед" Эркен Иманбаев отмечает: "Это только у россиян принято лечиться в Швейцарии и Германии. Они не доверяют азиатским специалистам, полагая, что клиники отличаются антисанитарией. Сами европейцы ездят к врачам экзотических стран. Почти 90% медицинских туристов до недавнего времени делили между собой Индия, Сингапур и Таиланд. Но за последние пару лет Бангкок вырвался в лидеры. Тайские врачи - специалисты с европейским образованием и азиатским радушием. Есть операции, которые тайцы делают лучше других медиков мира".

В первую очередь, в Азию едут за косметическими услугами. Далее идут полостные операции. Третье делят кардиохирургия, торакальная хирургия и прочие виды хирургии. Только в одном Бангкоке работают восемь аккредитованных клиник, ориентированных на иностранных клиентов. На Таиланд приходится около 30 таких больниц. Иностранных туристов привлекает относительно низкая стоимость (цены на некоторые операции в 7-9 раз ниже, чем в Европе).

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе подтверждает: "В этом году Бангкок перетянул на себя существенную часть туристов, пользующихся медицинскими услугами в США и Великобритании. Для сравнения: здесь часть операций стоит от 3000 долларов, а в Америке - от 6000. Прооперироваться в Бангкоке выгоднее даже с учетом перелета, размещения и внутренней трансферты по стране".

Меддэйли

