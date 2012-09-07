Как вылечить заикание за неделю

Китайские ученые разработали метод лечения заикания, который основан на перепрограммировании мозга. Выздоровление происходит уже через неделю.

Сотрудники Пекинского педагогического университета испытали новый метод на 15 добровольцах. Все участники перед началом эксперимента прошли компьютерное сканирование мозга. Затем трижды в день в течение недели они выполняли специальные речевые упражнения: повторяли двухсложные слова и читали с картинок текст. В конце эксперимента у испытуемых заикание почти полностью исчезло.

Эти упражнения помогают перестроить часть мозга, которая отвечает за речевые функции. Повторное МРТ показало, что мозжечок стал работать активнее, а область Pars opercularis, также связанная с формированием речи и слишком активная у заик, стала спокойнее.

likar.info