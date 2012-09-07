Две минуты правильных упражнений заменяют 1,5 часов пробежки

Британские ученые провели серию научных экспериментов и пришли к неожиданным выводам: чтобы достичь хорошей физической формы, вовсе не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками в спортзале.

Достаточно заниматься всего по несколько минут в день. Правда, не всем - некоторые люди от природы настолько невосприимчивы к нагрузкам, что интенсивные, но непродолжительные тренировки не позволят им прийти в тонус.

Доктор Стюарт Грей из Университета Абердина исследовал способности человеческого организма на примере группы мужчин в возрасте от 18 до 35. Испытуемых он разделил на две части. Одним предложил регулярно вставать на беговую дорожку и шагать в спокойном темпе в течение 30 минут. Другие участники эксперимента интенсивно крутили педали велотренажеров всего две минуты - четыре подхода по 30 секунд с четырехминутными перерывами на отдых, пишет The Daily Mail.

При этом все испытуемые употребляли жирную пищу, а их кровь постоянно проверяли на предмет того, как быстро падает уровень жиров в крови. Как известно, то, что в виде жира задерживается в крови после еды, становится первым в серии шагов, которые могут привести к засорению артерий и сердечным заболеваниям, говорится в статье.

Результаты оказались впечатляющими. У тех, кто по полчаса ходил по дорожке, уровень жиров в крови был ниже на 11% по сравнению с теми, кто не делал никаких упражнений. Но у тех, кто практиковал интенсивные короткие упражнения, этот показатель падал на 33%. "Похоже на мечту лежебоки! Упражнения по две минуты приносят столько же пользы, сколько и полуторачасовая пробежка", - цитирует Inopressa журналистку Фиону Макрэ.

Результат тренировок определяют гены

Правда, радоваться лентяям пока рано. Как показало другое исследование, все люди характеризуются разной восприимчивостью к физическим нагрузкам, так что некоторым "физкультура для ленивых" прийти в форму не поможет. К этому выводу пришли ученые из Медицинского исследовательского центра Пеннингтона.

Международная группа исследователей наблюдала за состоянием здоровья одной тысячи человек, каждый из которых в течение 20 недель выполнял физические упражнения в общей сложности по четыре часа в неделю. В итоге 20% подопытных показали отсутствие какого либо результата - на их организм упражнения не оказали никакого положительного эффекта.

Ученые из нескольких британских университетов провели собственное исследование и пришли к выводу, что способность человеческого организма отвечать на тренировки определяется на генном уровне, отмечает BBC.

Их выводы подтвердил и популярный британский тележурналист Майкл Мосли, принявший участие в исследовательском проекте. В начале испытаний он сдал анализы, чтобы ученые могли определить его группу "восприимчивости к тренировкам" - результаты ему не сообщили. А затем в течение четырех недель журналист тренировался по программе HIT - High Intensity Training (высокинтенсивные тренировки). По окончании курса он прошел обследование, которое показало, что выносливость организма не увеличилась ни на йоту. Тут и ученые продемонстрировали результаты его генного теста. Испытуемый, как оказалось, изначально был обречен остаться "тюфяком" - гены определили его в группу "невосприимчивых к тренировкам".

Об этом опыте и связанных с ним научных изысканиях Майкл Мосли создал телевизионный проект для канала BBC Two. Как рассказал сам журналист, получив неутешительные результаты теста, он не расстроился и продолжил тренироваться. Ведь какой-никакой, но положительный эффект от физической нагрузки все равно имеется, а значит, упражнения помогают продлить жизнь и поддерживать хорошее самочувствие.



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