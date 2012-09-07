Как не пропустить первый визит к гинекологу?
При избыточном росте волос...
Закончились летние каникулы, подростки обмениваются впечатлениями, обсуждают свои летние приключения.
Вместе с тем, наглядно видно, как все подросли, а с возрастом приходят и физиологические изменения в организме, которые иногда требуют тщательного внимания со стороны родителей, а порой и врачей.
"Современные дети взрослеют быстрее" - это выражение мы часто можем слышать от родителей. И это действительно так.
Процесс называется акселерация - ускоренное развитие. По сравнению с предыдущими десятилетиями младенцы рождаются большими и тяжелыми, а развитие тела, ума и психики опережает на 1-3 года детей предыдущих поколений. В подростковом возрасте основным показателем этого процесса является половое созревание.
Как правило, юноши этот период проходят достаточно спокойно - физиологические изменения воспринимаются без лишних эмоций, а изменение гормонального фона не имеет четкой выраженности.
У девушек все сложнее. Изменение гормонального фона приводит к явным изменениям во внешности и физиологии, начинаются первые менструации. В некоторых случаях это может быть сильным стрессом для девушки, если с ней предварительно не была проведена разъяснительная работа по стороны матери или гинеколога.
Когда же стоит впервые отвести свою дочь к женскому врачу? Относительно этого существует немало споров. Некоторые родители пытаются опередить время и посетить врача раньше, чем нужно: мол, пусть ребенок привыкает. В действительности это не совсем правильно.
Одновременно существуют определенные причины, когда все же не следует медлить с походом к гинекологу, а именно:
•при сильных или очень слабых менструациях;
•если менструации остаются нерегулярными течение 1-1,5 лет;
•когда цикл длится менее 21 или более 35 дней;
•менструации отсутствуют более 1,5-2 месяцев;
•менструации не начинаются в возрасте 15 лет;
•при тяжелом течении месячных;
•когда ощущается зуд, жжение, дискомфорт в области наружных половых органов или при мочеиспускании;
•при избыточном росте волос на ногах, лице, груди;
•если до 13-14 лет не начали развиваться молочные железы, отсутствуют волосы на половых органах;
•в начале половой жизни.
"Целесообразно также посоветоваться с гинекологом, если родители планируют провести девочке прививку против вируса папилломы человека, ведь доказано, что максимальную эффективность против рака шейки матки вакцина имеет, если вводить ее до начала половой жизни, поэтому важно предоставить эту информацию родителям девочки заранее! - рекомендует Ксения Хажиленко, заведующая отделением амбулаторной помощи клиники «Исида».
Стоит отметить, что ни в коем случае нельзя делать этого насильно, поскольку это врач, который будет сопровождать женщину всю ее жизнь и если ребенок в первый свой визит будет напуган, это может иметь негативные последствия в будущем...
В общем, плановый поход к гинекологу проводится при переходе из средней в старшую школу, хотя стоит отметить, что эта процедура проводится «конвейером» и ребенку это может быть неприятно, потому поинтересуйтесь у дочери, согласна ли она на это и если нет, то отправьте ее к врачу, где ей будет оказано индивидуальное внимание без лишних глаз.
Также не следует забывать, что после отдыха, особенно если он был связан с пребыванием в воде, возможно инфицирование наружных половых органов, что может потребоваться более раннего обращения к гинекологу, чем планировалось.
Также не стоит пренебрегать тем фактом, что половая жизнь у подростков, обычно начинается гораздо раньше, чем этого хотели бы родители, и это также может служить поводом для преждевременного визита к врачу.