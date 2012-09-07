Как не пропустить первый визит к гинекологу?

За­кон­чи­лись лет­ние ка­ни­ку­лы, под­рост­ки об­ме­ни­ва­ют­ся впе­чат­ле­ни­я­ми, об­суж­да­ют свои лет­ние при­клю­че­ния.

Вмес­те с тем, на­гляд­но вид­но, как все под­рос­ли, а с воз­рас­том при­хо­дят и фи­зио­ло­ги­чес­кие из­ме­не­ния в ор­га­низ­ме, ко­то­рые иног­да тре­бу­ют тща­тель­но­го вни­ма­ния со сто­ро­ны ро­ди­те­лей, а по­рой и вра­чей.

"Со­вре­мен­ные де­ти взрос­ле­ют быст­рее" - это вы­ра­же­ние мы час­то мо­жем слы­шать от ро­ди­те­лей. И это дейст­ви­тель­но так.

Про­цесс на­зы­ва­ет­ся ак­се­ле­ра­ция - уско­рен­ное раз­ви­тие. По срав­не­нию с пре­ды­ду­щи­ми де­ся­ти­ле­ти­я­ми мла­ден­цы рож­да­ют­ся боль­ши­ми и тя­же­лы­ми, а раз­ви­тие те­ла, ума и пси­хи­ки опе­ре­жа­ет на 1-3 го­да де­тей пре­ды­ду­щих по­ко­ле­ний. В под­рост­ко­вом воз­рас­те ос­нов­ным по­ка­за­те­лем это­го про­цес­са яв­ля­ет­ся по­ло­вое со­зре­ва­ние.

Как пра­ви­ло, юно­ши этот пе­ри­од про­хо­дят до­ста­точ­но спо­кой­но - фи­зио­ло­ги­чес­кие из­ме­не­ния вос­при­ни­ма­ют­ся без лиш­них эмо­ций, а из­ме­не­ние гор­мо­наль­но­го фо­на не име­ет чет­кой вы­ра­жен­нос­ти.

У де­ву­шек все слож­нее. Из­ме­не­ние гор­мо­наль­но­го фо­на при­во­дит к яв­ным из­ме­не­ни­ям во внеш­нос­ти и фи­зио­ло­гии, на­чи­на­ют­ся пер­вые мен­ст­ру­а­ции. В не­ко­то­рых слу­ча­ях это мо­жет быть силь­ным стрес­сом для де­вуш­ки, если с ней пред­ва­ри­тель­но не бы­ла про­ве­де­на разъ­яс­ни­тель­ная ра­бо­та по сто­ро­ны ма­те­ри или ги­не­ко­ло­га.

Ког­да же сто­ит впер­вые отвес­ти свою дочь к жен­ско­му вра­чу? От­но­си­тель­но это­го су­щест­ву­ет не­ма­ло спо­ров. Не­ко­то­рые ро­ди­те­ли пы­та­ют­ся опе­ре­дить вре­мя и по­се­тить вра­ча рань­ше, чем нуж­но: мол, пусть ре­бе­нок при­вы­ка­ет. В дейст­ви­тель­нос­ти это не со­всем пра­виль­но.

Од­нов­ре­мен­но су­щест­ву­ют опре­де­лен­ные при­чи­ны, ког­да все же не сле­ду­ет мед­лить с по­хо­дом к ги­не­ко­ло­гу, а имен­но:

•при силь­ных или очень сла­бых мен­ст­ру­а­ци­ях;

•если мен­ст­ру­а­ции оста­ют­ся не­ре­гу­ляр­ны­ми те­че­ние 1-1,5 лет;

•ког­да цикл длит­ся ме­нее 21 или бо­лее 35 дней;

•мен­ст­ру­а­ции от­сут­ст­ву­ют бо­лее 1,5-2 ме­ся­цев;

•мен­ст­ру­а­ции не на­чи­на­ют­ся в воз­рас­те 15 лет;

•при тя­же­лом те­че­нии ме­сяч­ных;

•ког­да ощу­ща­ет­ся зуд, жже­ние, дис­ком­форт в об­лас­ти на­руж­ных по­ло­вых ор­га­нов или при мо­че­ис­пус­ка­нии;

•при из­бы­точ­ном рос­те во­лос на но­гах, ли­це, гру­ди;

•если до 13-14 лет не на­ча­ли раз­ви­вать­ся мо­лоч­ные же­ле­зы, от­сут­ст­ву­ют во­ло­сы на по­ло­вых ор­га­нах;

•в на­ча­ле по­ло­вой жиз­ни.

"Це­ле­со­об­раз­но так­же по­со­ве­то­вать­ся с ги­не­ко­ло­гом, если ро­ди­те­ли пла­ни­ру­ют про­вес­ти де­воч­ке при­вив­ку про­тив ви­ру­са па­пил­ло­мы че­ло­ве­ка, ведь до­ка­за­но, что мак­си­маль­ную эф­фек­тив­ность про­тив ра­ка шей­ки мат­ки вак­ци­на име­ет, если вво­дить ее до на­ча­ла по­ло­вой жиз­ни, по­это­му важ­но предо­ста­вить эту ин­фор­ма­цию ро­ди­те­лям де­воч­ки за­ра­нее! - ре­ко­мен­ду­ет Ксе­ния Ха­жи­лен­ко, за­ве­ду­ю­щая от­де­ле­ни­ем ам­бу­ла­тор­ной по­мо­щи кли­ни­ки «Иси­да».

Сто­ит от­ме­тить, что ни в ко­ем слу­чае не­льзя де­лать это­го на­силь­но, по­сколь­ку это врач, ко­то­рый бу­дет со­про­вож­дать жен­щи­ну всю ее жизнь и если ре­бе­нок в пер­вый свой ви­зит бу­дет на­пу­ган, это мо­жет иметь не­га­тив­ные по­следст­вия в бу­ду­щем...

В об­щем, пла­но­вый по­ход к ги­не­ко­ло­гу про­во­дит­ся при пе­ре­хо­де из сред­ней в стар­шую шко­лу, хо­тя сто­ит от­ме­тить, что эта про­це­ду­ра про­во­дит­ся «кон­вей­е­ром» и ре­бен­ку это мо­жет быть не­при­ят­но, по­то­му по­ин­те­ре­суй­тесь у до­че­ри, со­глас­на ли она на это и если нет, то от­правь­те ее к вра­чу, где ей бу­дет ока­за­но ин­ди­ви­ду­аль­ное вни­ма­ние без лиш­них глаз.

Так­же не сле­ду­ет за­бы­вать, что пос­ле от­ды­ха, осо­бен­но если он был свя­зан с пре­бы­ва­ни­ем в во­де, воз­мож­но ин­фи­ци­ро­ва­ние на­руж­ных по­ло­вых ор­га­нов, что мо­жет по­тре­бо­вать­ся бо­лее ран­не­го об­ра­ще­ния к ги­не­ко­ло­гу, чем пла­ни­ро­ва­лось.

Так­же не сто­ит пре­не­бре­гать тем фак­том, что по­ло­вая жизнь у под­рост­ков, обыч­но на­чи­на­ет­ся го­раз­до рань­ше, чем это­го хо­те­ли бы ро­ди­те­ли, и это так­же мо­жет слу­жить по­во­дом для преж­дев­ре­мен­но­го ви­зи­та к вра­чу.

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