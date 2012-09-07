Мёд облегчает похмелье
10:23, 07 сентября 2012Зарубежные новости
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Заедайте им спиртное
Обычный мед является отличным нейтрализатором вредного воздействия алкоголя на человеческий организм, заявили британские ученые из Королевского химического общества.
Проведенные ими исследования показали, что мед способствует выведению токсинов, которые накапливаются в организме после употребления спиртных напитков. Это происходит благодаря основному активному компоненту меда – фруктозе.
Исследователи рекомендуют употреблять мед во время застолья со спиртными напитками. Это сократит длительность грядущего похмелья.
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