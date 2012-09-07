Стоит ли удалять гланды?

Ангина - страшно неприятное заболевание, лечить которое самостоятельно категорически не желательно. Так как холодная осень уже на носу, стоит задуматься о возможном риске подхватить вирус и страдать от боли в горле.

Если ты часто болеешь ангиной, конечно же, не раз задумывалась об удалении гланд. Но отговорки знакомых, будто это безумно важные органы, играли свое. И вот ты уже и не знаешь - быть или не быть, оставить гланды или «с глаз долой, из горла вон»?

Lady.tochka.net решила разобраться, стоит ли оставлять гланды, если они приносят так много дискомфорта.

Да, гланды действительно являются очень важным иммунным органом, но для тех, кто не болеет ангиной часто. Если же твое горло частенько воспалено, их наличие не особо важно. Дело в том, что после множества ангин гланды становятся рыхлыми, в них без проблем попадает множество бактерий. Кроме того, в миндалинах образуются пустоты, которые могут капсулироваться, но внутри остаться пустыми. Именно там «играют пир» вирусы во время воспаления.

Первый признак для удаления гланд - белые комочки на них. Многие не считают это проблемой, а просто полощут горло с надеждой, что скоро пробки уйдут. На самом деле это еда, забившаяся в рыхлые гланды после ангины и смешавшаяся с гноем, и только врач может их устранить.

Промывания - это очень хорошо, но, по сути, они ничем не помогают. Дело в том, что миндалина все равно будет рыхлой, и в ее кратеры будет попадать еда. Кроме того, промывание очищает только переднюю сторону миндалины, а на задней все продолжают размножаться бактерии, загрязняя кровь. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов могут дать осложнения на органы, в особенности на сердце. Кроме того, есть вероятность, что бактерии вызовут и другие заболевания - а в списке их порядка 100.

Причин вырезать испорченные ангиной гланды немало: это проблемы с кожей, сердцем, щитовидной железой. Все настолько серьезно, что даже вынашивать плод не советуют при хроническом тонзиллите. Почему? Потому что кровь тогда не наилучшего качества и есть возможность выкидыша. Кроме того, больные гланды не защищают ни от бронхита, ни от фарингита, о которых так часто упоминают, пытаясь миндалины спасти.

Если же вырежешь гланды - есть возможность навсегда забыть об адских болях в горле. А здоровый образ жизни поможет не болеть.

Сходи на консультацию к хорошему ЛОР-врачу, он осмотрит твои миндалины и решит, стоит ли удалять гланды. И если рекомендация утвердительна - даже не задумывайся, не так страшен волк, как его рисуют. Если операцию делать в хорошей клинике - тебе будет не больно, все обойдется небольшим дискомфортом. Зато потом твое горло никогда больше не будет болеть!

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