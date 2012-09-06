У берегов Турции потонуло рыболовецкое судно

Число жертв крушения рыболовецкого судна, перевозившего более 100 нелегальных мигрантов и затонувшего в Эгейском море у побережья турецкого города Измир, возросло до 58 человек, сообщает РИА «Новости».

Спасены 46 человек, в том числе капитан и его помощник.

На судне, затонувшем вблизи берега уезда Мендерес, находились мигранты из Ирака, Сирии, Палестины, в основном женщины и дети. Оно направлялось из Турции в Великобританию, передает телеканал NTV.

Правоохранительные органы задержали двоих турецких граждан по подозрению в организации нелегальной торговли людьми, сообщает телеканал CNN-Turk со ссылкой на источники в МВД.