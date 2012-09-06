Витамин А лечит рак простаты
10:10, 06 сентября 2012Зарубежные новости
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Морковь, шпинат, тыква...
Успех лечения рака простаты связан с уровнем витамина А в крови пациента. Достаточный и высокий уровень этого витамина ослабляет клетки рака, пришли к выводу ученые из Нью-Йоркского университета.
В ходе исследования ученые доказали, что ретиноевая кислота (форма витамина А) делает клетки рака простаты более податливыми к лечению химиотерапевтическими препаратами. Механизм этого пока неизвестен. Обнаружено, что дефицит витамина А повышает выживаемость раковых клеток.
Естественными источниками, богатыми витамином А, являются телячья печень, морковь, шпинат, тыква, зеленая листовая капуста, брокколи.
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