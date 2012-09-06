Витамин А лечит рак простаты

Успех лечения рака простаты связан с уровнем витамина А в крови пациента. Достаточный и высокий уровень этого витамина ослабляет клетки рака, пришли к выводу ученые из Нью-Йоркского университета.

В ходе исследования ученые доказали, что ретиноевая кислота (форма витамина А) делает клетки рака простаты более податливыми к лечению химиотерапевтическими препаратами. Механизм этого пока неизвестен. Обнаружено, что дефицит витамина А повышает выживаемость раковых клеток.

Естественными источниками, богатыми витамином А, являются телячья печень, морковь, шпинат, тыква, зеленая листовая капуста, брокколи.

kakmed.com