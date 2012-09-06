Как похудеть при помощи музыки
09:21, 06 сентября 2012Зарубежные новости
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Спокойная обстановка
Аппетит человека зависит от окружающего фона, заявили американские диетологи. Они утверждают, что приятная спокойная музыка и приглушенное освещение во время трапезы не позволят переедать.
В ходе исследования с участием посетителей ресторанов ученые пришли к выводу, что в тихих мягко освещенных местах люди съедают на 18% меньше обычного и получают больше удовольствия от еды. Та же тенденция актуальна и для приема пищи в домашних условиях.
Диетологи объясняют, что поскольку в спокойной обстановке пища приносит больше удовольствия, то это уменьшает ее потребление.
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