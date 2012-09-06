Как похудеть при помощи музыки

Аппетит человека зависит от окружающего фона, заявили американские диетологи. Они утверждают, что приятная спокойная музыка и приглушенное освещение во время трапезы не позволят переедать.

В ходе исследования с участием посетителей ресторанов ученые пришли к выводу, что в тихих мягко освещенных местах люди съедают на 18% меньше обычного и получают больше удовольствия от еды. Та же тенденция актуальна и для приема пищи в домашних условиях.

Диетологи объясняют, что поскольку в спокойной обстановке пища приносит больше удовольствия, то это уменьшает ее потребление.

korzonews.info