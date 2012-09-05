Много овощей - тоже плохо

Летом и в начале осени растет число пациентов у врачей-гастроэнтерологов. Врачи связывают это с избыточным потреблением овощей и фруктов в этот период года.

Если человек имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, но при этом на завтрак, обед и ужин ест овощи и фрукты, у него обостряются гастрит, панкреатит, язвенная болезнь, объяснила гастроэнтеролог Инна Федорова, врач высшей категории. Организм человека не способен переваривать слишком много клетчатки.

Салат из свежих овощей на завтрак, борщ и овощное рагу – на обед, а на ужин - только фрукты. Вот обычное меню большинства летних пациентов гастроэнтерологов. Врач подчеркнула, что питание должно быть сбалансированным. В здоровое меню нужно включать каши, мясные и рыбные блюда.

newsland.ru