Физическую силу мужчины "выдаёт" его голос

Физическую силу мужчины можно определить по его голосу. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society.

В ходе эксперимента добровольцев попросили произнести одинаковые фразы, а ученые записали их голоса. При этом участники были людьми разных национальностей и говорили на разных языках. Полученные записи дали прослушать мужчинам и женщинам и попросили их по голосам определить силу мышц говоривших людей.

Оказалось, что, услышав мужской голос, люди могут довольно точно оценить его физическую силу. Хотя пока неизвестно, какой параметр голоса решающий.

Исследователи считают, что способность оценивать силу по голосу имеет эволюционное значение. Так, животные не всегда имеют возможность оценить соперника визуально, потому определяют его силу по голосу.

psychologov.net