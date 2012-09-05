Болезнь Альцгеймера назвали диабетом головного мозга

Человеческий мозг эволюционировал в направлении поиска пищи с высоким содержанием жиров и сахара, но преимущество, которое возникло для обеспечения выживания, в эру изобилия превратилось в саморазрушающую непреодолимую тягу, пишет New Scientist.

Связи между сахарным диабетом и болезнью Альцгеймера посвящена редакционная статья номера в печатной версии издания. Заголовок этой публикации "Диабет мозга: абсолютный пищевой кошмар" (Brain diabetes: the ultimate food scare) вынесен на обложку журнала.

Известно, что ожирение и диабет могут быть вызваны неправильным питанием. Как отмечает New Scientist, "в последнее время появляется все больше данных, которые указывают на такую же природу болезни Альцгеймера, а потому некоторые исследователи рассматривают это нейродегенеративное заболевание как еще одну форму диабета".

"Если это действительно так, то связь между двумя заболеваниями имеет губительные последствия", - отмечается в публикации. "Мир уже столкнулся с эпидемией диабета, перспектива параллельной эпидемии болезни Альцгеймера по страданиям, которые она причинит людям, а также по материальным затратам действительно устрашает", пишет издание.

Одной из возможностей для предотвращения этой угрозы, по мнению экспертов New Scientist, может быть вмешательство юристов. Ранее уже предпринимались попытки привлечения к суду компаний, предоставляющих услуги общественного питания, за их содействие развитию эпидемии ожирения, и если причинно-следственная связь между жирной, сладкой пищей и болезнью Альцгеймера подтвердится, то число подобных исков с большой вероятностью возрастет, считают авторы публикации.

Ранее в этом году двумя независимыми группами ученых были опубликованы результаты исследований, в которых была показана связь изменения метаболизма белков инсулинового сигнального пути с образованием характерных для болезни Альцгеймера амилоидных бляшек в нейронах. В частности, было показано, что повышение концентрации белка бета-амилоида, являющегося причиной образования амилоидных бляшек, происходит в результате нарушения базового уровня активности молекул сигнального пути инсулина в мозге.

По результатам других экспериментов была выдвинута идея о том, что инсулиновую резистентность клеток мозга следует считать характерным ранним признаком болезни Альцгеймера. Это позволило ученым условно отнести нейродегенеративное заболевание к диабету третьего типа.

По прогнозам исследователей, к 2015 году болезнь Альцгеймера может поразить около 115 миллионов человек во всем мире.

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