Шоколад спасет от инсульта?

Шоколад не очень полезен для вашей талии, но, как свидетельствуют исследования, может защитить вас от инсульта.

Было протестировано более, чем 37 000 шведских мужчин. Оказалось, что среди любителей шоколада вероятность инсульта была значительно меньшей, пишет news.open.by.

Это подтверждают и другие исследования, свидетельствующие о том, что шоколад улучшает здоровье сердца.

Профессор Сюзанна Ларссон из Каролинского института в Швеции, принимавшая участие в исследовании, объяснила связь между употреблением шоколада и развитием инсульта содержанием флавоноидов в шоколаде. По-видимому, они препятствуют сердечно-сосудистым заболеваниям благодаря наличию в них антиоксиданта, имеющего антисвертывающие и противовоспалительные свойства. Также возможно, что флавоноиды в шоколаде обеспечивают снижение концентрации холестерина в крови и снижают тем самым кровяное давление.

Тем не менее, исследователи и Ассоциация инсульта предупреждает: новые выводы не повод, чтобы переедать шоколада. Он по-прежнему содержит много сахара и жиров.