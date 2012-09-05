Планшеты вызывают бессонницу
11:29, 05 сентября 2012Зарубежные новости
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Излучаемый яркий свет подавляет выработку гормона сна
Причиной бессонницы может быть работа с планшетом перед сном, показало исследование, проведенное учеными политехнического института Rensselaer в Трое, штат Нью-Йорк.
Они доказали, что яркий свет, излучаемый от этих гаджетов, может подавить выработку мелатонина. Это гормон, который контролирует сон и циркадные ритмы. Исследование показало, что с этой точки зрения работать с планшетом перед сном опаснее, чем смотреть телевизор.
В то же время, небольшие гаджеты (например, смартфоны), не оказывают такого значимого влияния на циркадные ритмы, поскольку излучают меньше света, отмечают авторы исследования.
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