Врачи в Греции врачи отказались оказывать медицинскую помощь
11:26, 05 сентября 2012Зарубежные новости
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Бастуют против сокращения зарплат
Врачи государственных больниц Греции проводят забастовку против сокращения заработной платы на 8%.
Сотрудники лечебных учреждений по всей стране прекратили оказывать медицинскую помощь с 11 часов утра до завершения рабочего дня, сообщает РИА «Новости».
Одновременно профобъединения врачей проведут акцию протеста в центре Афин возле здания Министерства финансов.
Правительство Греции подготовило пакет мер жесткой экономии более чем 11,5 млрд евро, в том числе сокращение зарплат и пенсий. Уменьшение госрасходов - одно из требований "тройки" международных кредиторов страны (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ), которая должна в середине октября одобрить выделение Греции очередного транша кредита на 31 млрд евро.
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