Семейная жизнь оздоравливает сердце

Женщины, которые пребывают в длительном браке, реже сталкиваются с заболеваниями сердца, по сравнению с незамужними женщинами и теми, кто овдовел или пережил развод. К такому выводу пришли американские социологи, проведя исследование на тему здоровья и брака.

Исследование показало, что каждые 10 лет брака снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 13%.

Вместе с тем, выяснилось, что мужчины, которые рано женятся, больше подвержены болезням сердца и сосудов в старшем возрасте, чем те, кто имеет более короткий семейный стаж. А вот самыми болезненными признаны холостяки. Ранее канадские ученые доказали, что женатые мужчины здоровее холостых, поскольку жены заставляют их следить за своим здоровьем.

likar.info