Почему у молодых останавливается сердце

Принято думать, что в молодости людям не грозит остановка сердца. Однако этот риск оказался больше, чем считали ранее, сообщает АМИ.

Остановкой сердца называют состояние, когда сердце внезапно перестает перекачивать кровь. Если немедленно не начать лечение, в течение нескольких минут может наступить смерть.

Основной причиной остановки сердца является фибрилляция желудочков, когда основная камера сердца начинает хаотически сокращаться. В этом случае для спасении жизни врачи применяют дефибриддятор, который «включает» сердце в нормальный ритм. Однако при задержке очередного сердечного сокращения дефибриллятор помогает далеко не всегда.

Ученые изучили данные о случаях остановки сердца, собранные в течение 19 лет в округе Кинг в Вашингтоне. Всего было зафиксирован 361 случай остановки сердца у детей и взрослых моложе 35 лет, из которых 26 случились у малышей младше 3 лет.

Проанализировав собранные данные, исследователи обнаружили, что остановка сердца среди детей и молодых людей в возрасте до 35 лет случается гораздо чаще, чем принято было думать. Это состояние отмечалось в 2,3 случаях на 100 000 человек в год.

Хотя эта цифра не такая большая, она все равно значительно превышает аналогичный показатель для молодых спортсменов, отмечает автор исследования Джонатан Дрезнер (Jonathan Drezner). Согласно данным статистики, ежегодно остановка сердца случается у одного из 200 000 спортсменов.

Джонатан Дрезнер полагает, что коллективу ученых удалось получить реальную цифру, соответствующую частоте данного явления. Этому в немалой степени способствовала методика, поскольку для исследования была использована информация из медицинской базы данных округа Кинг, куда заносятся все случаи остановки сердца, а также данные аутопсии в больницах.