Соль вымывает кальций из костей

Люди, которые употребляют много соленой пищи (хлорида натрия), чаще страдают от остеопороза и мочекаменной болезни. Медики из Университета Альберты выяснили причину этого.

В ходе лабораторных исследований эксперты пришли к выводу, что содержание натрия и кальция в организме людей регулируется одним и тем же механизмом. При избыточном потреблении натрия организм усиленно выводит его через почки с мочой. При этом кальций также эвакуируется. На фоне высокого уровня кальция в моче происходит образование камней в мочевыводящих путях, а из-за уменьшения уровня кальция в крови снижается плотность костной ткани. В результате развивается остеопороз, пишет www.ria-ami.ru.

С каждым днем люди потребляют все больше и больше соленой пищи. Результаты исследования показали, чем это чревато.

Французские ученые предложили заменить соль в продуктах питания ароматизаторами. Исследователи пришли к выводу, что это позволит снизить потребление соли на 25%. Известно, что ее чрезмерное употребление провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению ученых из Университета Бургундии, ароматизаторы с соленым привкусом позволят «обмануть» мозг и сократить потребление соли до безопасного уровня без изменения пищевых привычек.

Вместе с тем, французские исследователи не уточнили, насколько безопасны для здоровья ароматизаторы – заменители соли.