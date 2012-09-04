Манго вызвали массовую вспышку сальмонеллеза

В США продолжает разворачиваться вспышка сальмонеллеза. По меньшей мере, 105 человек отравились манго в 16 штатах, сообщает WebMD. Пока о летальных исходах не сообщается. Также известно о пострадавших в Канаде.

Компания Splendid Products уже отозвала манго, продаваемые под маркой Daniella. Известно, что их реализовывали в нескольких крупных сетях магазинов в период с 12 июля по 20 августа. В итоге 80 пострадавших были зафиксированы в Калифорнии, по одному в Делавэре, Иллинойсе, штатах Айдахо, Луизиана, Мэн, Мичиган, Монтана, Небраска, в Нью-Джерси, Орегоне, Висконсине. Двое отравились в Техасе, шестеро в Вашингтоне и по трое в Нью-Йорке и на Гавайях.

Массовую вспышку вызвал штамм Salmonella Braenderup. Врачи напоминают: симптомы инфекции появляются в течение 12-72 часов после употребления в пищу зараженного продукта. Как правило, развивается диарея, лихорадка и появляются спазмы. Симптомы длятся от 4 дней до недели. Иногда они требуют госпитализации.

Особую опасность представляют случаи, когда бактерии прорываются из желудочно-кишечного тракта и попадают в кровь. Вместе с кровью патогены перемещаются по организму, заражая разные органы. Тогда инфекция может стать фатальной. Единственный вариант - терапия антибиотиками.

