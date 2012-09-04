Сон в течение дня продлевает жизнь

Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Уинстон Черчилль и Джон Кеннеди - у всех этих людей было одна общая привычка – немного поспать в течение дня.

Интересно, что всего полчаса небольшой дремоты в период между обедом и ужином в значительной степени улучшают способность человека мыслить, способствуют повышению его производительности, улучшению памяти, настроения и даже здоровья сердца. Сон является экономичным (и вполне приятным) способом повысить психическое и физическое здоровье человека. Многие компании на западе сегодня выделяют немного времени для своих сотрудников для сна, поскольку научно доказано, что это способствует не только улучшению показателей отдельно взятых сотрудников, но и всей команды в целом, пишет medlinks.ru.

Интересно, что еще греческие ученые три тысячи лет назад подсчитали, что человек, который спит хотя бы три раза в неделю по полчаса в течение дня приблизительно, имеет на треть меньший риск развития проблем сердечно-сосудистого характера. В наше время ученые подтвердили и немного уточнили результаты анализа своих коллег из античности. Речь идет о снижении риска сердечного приступа, инфаркта, инсульта и прочих заболеваний сердечно-сосудистой системы на 37%.

В серии исследований ученые также пришли к выводу, что незначительное количество сна во время послеобеденного перерыва является крайне эффективным средством контроля веса. В том случае, если Вы целенаправленно стремитесь набрать мышечную массу, то 30 минут сна подстегивает мышечный метаболизм примерно на 40%. Если же вы, напротив, стремитесь массу не набрать, то тот же самый сон позволяет вам лучше контролировать свой аппетит и препятствует отложению жировые клеток.

Масштабное исследование, проведенное рядом авиакомпаний в 2009 году, также продемонстрировала, что психическая работоспособность и бдительность у диспетчеров, работавших две смены, и более, подряд возрастала на 40%-90% в том случае, если один из своих перерывов на работе они тратили на сон продолжительностью в 30-40 минут.