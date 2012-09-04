В России нельзя ввести «сухой закон» так как на ее территории проживает 3 млн алкоголиков.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Этого нельзя сделать (ввести сухой закон – УНИАН), это будет не эффективно. По той простой причине, что у нас 3 млн алкоголиков, которые просто не могут без этого», - сказал Г.Онищенко.

При этом он добавил, что в России несколько миллионов человек, которые еще не имеют диагноз «алкоголизм», но без регулярного употребления тоже не могут обойтись. «Это тоже больные люди», - сказал он.

По его словам, власти РФ принимают профилактические решения, которые должны уменьшить количества курящих и употребляющих алкогольные напитки.

При этом Г.Онищенко назвал Роспортребнадзор карательным органом.

«Мы с себя этот бренд не хотим снимать. Мы, действительно, карательный орган», - сказал он.