От спортивных напитков толстеют
Опять не панацея...
Спортивные напитки, которые предлагают пить после тренировки, чтобы восстановить силы, не так уж и полезны. Это рассказали ученые Гарварда и Оксфорда.
Как выяснилось, они способствую появлению лишнего веса. Кроме этого, вызывают обезвоживание, а потому во время тренировок их пить вообще нельзя.
Ученые изучили напитки Lucozade и Powerade, которые пользуются большой популярностью в мире. Медики замечают, что они очень калорийны, содержат очень много сахара. Если Вы занимаетесь спортом, чтобы сбросить пару килограммов, Вам необходимо от них отказаться, иначе тренировки будут бессмысленны.
К слову, эти напитки рекламировали очень многие спортсмены и обещали просто невероятные результаты. Ученые же советуют не относится к таким энергетикам, как к панацее.