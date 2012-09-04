От спортивных напитков толстеют

Спортивные напитки, которые предлагают пить после тренировки, чтобы восстановить силы, не так уж и полезны. Это рассказали ученые Гарварда и Оксфорда.

Как выяснилось, они способствую появлению лишнего веса. Кроме этого, вызывают обезвоживание, а потому во время тренировок их пить вообще нельзя.

Ученые изучили напитки Lucozade и Powerade, которые пользуются большой популярностью в мире. Медики замечают, что они очень калорийны, содержат очень много сахара. Если Вы занимаетесь спортом, чтобы сбросить пару килограммов, Вам необходимо от них отказаться, иначе тренировки будут бессмысленны.

К слову, эти напитки рекламировали очень многие спортсмены и обещали просто невероятные результаты. Ученые же советуют не относится к таким энергетикам, как к панацее.

newsland.ru