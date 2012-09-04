Дети болеют из-за абортов матери

Перенесенные аборты повышают риск преждевременных родов и рождения ребенка с низким весом, доказали финские ученые.

В исследовании приняли участие более 300 тыс. родивших женщин. До рождения первого ребенка 31 тыс. из них перенесла 1 искусственный аборт, около 4,4 тыс. – 2 аборта и около 1 тыс. – 3 и более аборта. Анализ показал, что у женщин, перенесших 3 и более аборта, риск преждевременных родов и рождения малыша с очень массой тела был статистически выше. Также повышен риск преждевременных родов у женщин, перенесших 2 аборта. Кроме того, возрастает вероятность смерти детей во время родов у этих матерей.

Исследование показывает, насколько важно уделять внимание половому воспитанию и раскрывает риски, связанные с проведением абортов.

news.mail.ru