Как защитить себя от манипуляции?

Есть люди-манипуляторы, а есть и те, кем манипулируют. Рассматривая рабочие, дружеские или же семейные отношения, в любом случае есть и те, и другие. К тому же, в зависимости от статуса и положения в иерархической лестнице, манипулятор может и сам подвергнуться манипуляции.

Почти у каждого в жизни бывало, когда по непонятной причине ты бегала по городу с попыткой помочь «подруге», оставалась на работе допоздна, убирала весь дом, и все это тебе не нравилось, но делалось по собственному желанию. Тобой манипулировали.

К сожалению, абсолютно уберечь себя от манипуляции невозможно. Всегда найдется кто-то хитрее тебя, а может это будет даже неумышленно.

Lady.tochka.net расскажет тебе, как распознать манипуляцию и защитить себя от нее.

Кто такой манипулятор?

Манипулятор - это человек, который всячески пытается использовать другого человека с выгодой для себя.

Манипулятором может быть твой возлюбленный, который постоянно увиливает от выполнения домашних обязательств под предлогом того, что он устал на своей трудной работе. А ты, как заботливая вторая половинка, все постоянно делаешь сама.

Манипулятором может быть твой ребенок, который требует купить новое пятое платье, «ведь в классе все красивые, а я как бомж».

На работе - уйма манипуляторов. Человек, который приготовил тебе чай, помог перенести бумаги и угостил конфеткой, может быть, делает это совсем не по доброй причине. Но и не смотри на каждого сотрудника исподлобья. Проанализируй его мотив и принимай решение.

Друзья и подруги - самые распространенные манипуляторы. Это не семья, где тебя любят, и не работа, где ты обязана выполнять свои задачи. Подруги могут просить о помощи в любой момент, ты сорвешься и поедешь через весь город, а в ответ - тишина. Здесь важно понимать, кто с тобой надолго, а кто на пару месяцев.

Как же уберечь себя от манипуляции? Рассмотрим пару примеров.

1. Профилактика превыше всего

Только понимая, что манипулятор играет на твоих слабостях, ты будешь проще его распознавать. Проверяй людей - позволь им использовать твою отзывчивость - и если они действительно это сделают, будь жестче. Пойми, если ты работаешь без сна, а остальные отдыхают - от этого легче далеко не тебе и это не значит, что ты хороший работник, скорее глупый. Дай слабинку раз, чтобы потом она не переросла в глубокую трещину.

2. Отвечай и отстраняйся от атаки

Представь ситуацию, что некий сотрудник ни с того ни с сего начинает тебе готовить чай, угощать обедом, помогать в мелких делах. С одной стороны, возможно, он ухаживает таким образом, и тогда уже тебе решать, стоит ли начинать какие-либо отношения на работе. Но если в один прекрасный день сотрудник начинает просить о помощи в плане выполнения задач - это типичный манипулятор. Запомни, принцип «ты мне - я тебе» работает только с близкими людьми, вот и не нужно перетягивать его в рабочую сферу. Тебе сделали чай - и ты сделай, угостили зефиркой - в следующий раз поделишься кусочком мармелада и ничего больше. Если человек искренне помогает тебе в чем-то - это хорошо, но помни, что ты его не просила, и это было его личное решение. Поэтому ты ничего ему не должна.

3. Чувства и дела - разного поля ягоды

Конечно же, ты замечала, что есть люди с хроническими болезнями, которые то и дело страдают то от головных болей, то от насморков и других мелких недугов. Если твои коллеги частенько упоминают о плохом самочувствии и просят выполнить определенную работу за них - это манипуляторы. Конечно же, когда человеку действительно плохо, нужно помочь, но не стоит вводить это в привычку. Раз за разом - и тебя будут воспринимать как палочку-выручалочку, а ты разорвешься со своим объемом работы и дополнительными задачами. Внимательно выслушай, посочувствуй, скажи, что помочь не обещаешь, так как имеешь свои дела.

Главный враг манипуляции - любовь к себе. Думай о собственных делах, ведь никто другой за тебя это делать не будет. Постарайся делать то, что хочешь только ты, и тогда все будет намного проще.

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