Слезы избавляют от обид
10:12, 04 сентября 2012Зарубежные новости
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А это профилактика онкологии...
Психологи рекомендуют не сдерживать своих слез, если хочется поплакать. Они рассказали, чем полезны слезы для здоровья.
Слезы помогают избавиться от обид. Накопление обид чревато различными заболеваниями, в том числе, онкологией.
Слезы помогают снять стресс и поднимают настроение, выводя из организма вредные химические вещества, которые возникли в организме в результате эмоциональной встряски.
Слезы очищают глаза и предотвращают обезвоживание слизистых оболочек.
Слезы действуют как антибактериальные и противовирусные средства, поскольку содержат жидкость, которая уничтожает 90-95% бактерий всего за 5-10 минут.
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