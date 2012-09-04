Слезы избавляют от обид

Психологи рекомендуют не сдерживать своих слез, если хочется поплакать. Они рассказали, чем полезны слезы для здоровья.

Слезы помогают избавиться от обид. Накопление обид чревато различными заболеваниями, в том числе, онкологией.

Слезы помогают снять стресс и поднимают настроение, выводя из организма вредные химические вещества, которые возникли в организме в результате эмоциональной встряски.

Слезы очищают глаза и предотвращают обезвоживание слизистых оболочек.

Слезы действуют как антибактериальные и противовирусные средства, поскольку содержат жидкость, которая уничтожает 90-95% бактерий всего за 5-10 минут.

likar.info